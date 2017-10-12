القبض على الكاتب سليمان الحكيم في الإسماعيلية
القبض على الكاتب سليمان الحكيم في الإسماعيلية
01:41 م الخميس 12 أكتوبر 2017
القبض على الكاتب سليمان الحكيم في الإسماعيلية
الإسماعيلية - (مصراوي):
ألقت قوات الأمن، اليوم الخميس، القبض على الكاتب الصحفي سليمان الحكيم، في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.
ويذكر أن الحكيم، عاد من دولة تركيا، منذ عدة أيام، وفقًا لما قالته ابنته "ملاذ الحكيم" على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأعرب عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، في وقت سابق، عن صدمته واستياءه من ظهور الكاتب الصحفي سليمان الحكيم، مؤخرًا على قناة "مكملين" الإخوانية التي تبث من تريكا.
وأضاف سلامة، في تصريحات صحفية، وقتها، أن الحكيم سيحال للتحقيق وسيتم اتخاذ عدد من الإجراءات ضده، لمخالفته قواعد وآداب المهنة.
وأعرب عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، في وقت سابق، عن صدمته واستياءه من ظهور الكاتب الصحفي سليمان الحكيم، مؤخرًا على قناة "مكملين" الإخوانية التي تبث من تريكا.
وأضاف سلامة، في تصريحات صحفية، وقتها، أن الحكيم سيحال للتحقيق وسيتم اتخاذ عدد من الإجراءات ضده، لمخالفته قواعد وآداب المهنة.
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