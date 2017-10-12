برلمانية تطالب "نائبات المجلس" بزيارة العاصمة الإدارية

القاهرة - (مصراوي):

طالبت هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، نائبات المجلس، بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقدها، وإهداء باقات الورد لكل العاملين بها تقديرًا وتشجيعًا لهم.

وقالت"حلاوة"، في نص البيان الذي أصدرته، اليوم الخميس، إن العاصمة الإدارية الجديدة هي إنجاز جديد يضاف إلى المصريين تحت قيادة الرئيس السيسي، مؤكدةً أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيجني ثماره في أقل من عام، وستحل نصف الأزمات التي نمر بها من تكدس سكاني، واختناق مروري، وتوحيد جهات خدمة المواطنين في مكان واحد.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يخلق فرص عمل لا حصر لها، واستثمارات تغير وجه الحياة الاقتصادية.