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"علشان تبنيها": انضمام 160 نائبًا للحملة.. و400 ألف مشترك على "فيسبوك"

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مصراوي Masrawy

"علشان تبنيها": انضمام 160 نائبًا للحملة.. و400 ألف مشترك على "فيسبوك"

01:39 م الخميس 12 أكتوبر 2017

النائب كريم سالم

كتبت- أسماء يحيى:

أعلن النائب كريم سالم، المتحدث الإعلامي لحملة "علشان تبنيها"، انضمام 160 نائبًا للحملة حتى الآن، مضيفًا أن عدد المشتركين بصفحة الحملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقارب 400 ألف مشترك.

وقال "سالم"، في تصريحات خاص لمصراوي، الخميس، إنه تم الانتهاء من تجهيز 27 مقرًا للحملة على مستوى الجمهورية؛ لتغطية أنشطتها، واستقبال المتطوعين الراغبين في الانضمام لها.

وحذر "سالم" من ظهور استمارة مزورة للحملة ترفع شعار "علشان تبنيها"؛ بهدف التشويش على نجاح الحملة الأصلية وخلق حالة من الارتباك لتعدد الحملات وتشتيت أهدافها.

وقال المتحدث الإعلامي للحملة، إن تداول تلك الاستمارة يستهدف تشتيت المواطنين المؤيدين لدعم الرئيس ، وأن الاسم الحقيقي للحملة "علشان تبنيها" التي تحمل إشارة ورسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستجابة لمطالب الجماهير والترشح لولاية ثانية.

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مصراوي Masrawy

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