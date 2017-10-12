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وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس اللجنة العسكرية بالاتحاد الأوروبي

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس اللجنة العسكرية بالاتحاد الأوروبي

01:34 م الخميس 12 أكتوبر 2017

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس اللجنة العسكرية بالاتحاد الأوروبي

الفريق أول صدقي صبحي

كتب- مصطفى المنشاوي:

التقى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالفريق أول "ميخائيل كوستراكوس"، رئيس اللجنة العسكرية بالاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق له الذي يزور حالياً.

وتناول اللقاء العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد القائد العام، خلال اللقاء، عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكري مع العديد من دول الاتحاد، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة الحالية مزيدًا من التعاون المشترك في العديد من المجالات.

كما التقى الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول "ميخائيل كوستراكوس"، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة .

من جانبه أكد رئيس اللجنة العسكرية بالاتحاد الأوروبي، عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية والتعاون العسكري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مشيدًا بما تبذله مصر من جهود للقضاء على الإرهاب، والمشاركة في معالجة القضايا والمشكلات التي تشغل محيطها الإقليمي والدولي.

وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.​

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مصراوي Masrawy

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