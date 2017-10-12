برلمانية: السيسي هو المرشح الأول والأخير الأجدر بالرئاسة

القاهرة - (مصراوي):

انضمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، لحملة "علشان تبنيها"، الداعمة لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وقالت "فهيم"، في بيان أصدرته، الخميس، إن إنجازات الرئيس السيسي ومشروعاته القومية التي يشهد لها الجميع تجعله وبجدارة المرشح الأول والأخير لتولي الرئاسة لفترة أخرى.

وأشارت "فهيم"، إلى أن العاصمة الإدارية والإنجازات القومية والمشروعات الكبرى التي بدأها الرئيس في 4 سنوات أتت ثمارها، مما يستلزم أن انتخابه لفترة ثانية حتى يستكمل ما أنجزه.

وأعلنت النائبة، عزمها القيام بجولات ميدانية بمحافظة الشرقية لتجميع أكبر عدد من الاستمارات التي تؤيد الرئيس السيسي.