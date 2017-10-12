أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

19 أكتوبر.. الحكم في ردّ "العريان" لقاضي "التخابر مع حماس"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

19 أكتوبر.. الحكم في ردّ "العريان" لقاضي "التخابر مع حماس"

01:42 م الخميس 12 أكتوبر 2017

محمد مرسي

كتب- طارق سمير:

حجزت الدائرة 19 إيجارات، اليوم الخميس، الحكم في طلب الردّ المقام من القيادي الإخواني عصام العريان، للدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمي والتي تنظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و21 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس لجلسة 19 أكتوبر الجاري.

وكانت قد قضت محكمة النقض فى وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى و21 آخرين فى قضية للتخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة المتهمين أمام دائرة المستشار محمد فهمي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

تعود القضية بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولى، وحركة حماس، والحرس الثورى الإيرانى، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصرى والاستيلاء على السلطة بالقوة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "النقض" تقضي بقبول طعن "دومة".. وإعادة محاكمته

    أخبار

  • محامٍ بالنقض: إعلان الطوارئ بعد انتهائها بيومين "دستوري"

    أخبار

  • قاضٍ سابق بالنقض: إعلان الطوارئ "صائب" ومحاكمها مستمرة

    أخبار

  • اليوم.. نظر طعن "دومة" على حكم المؤبد في "أحداث مجلس الوزراء"

    أخبار

إعلان

74714c0f3f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صالون أنوشكا - الحلقة الـ 6 الموسم الأول | ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا اللوزي | الحلقة كاملة

صالون أنوشكا - الحلقة الـ 6 الموسم الأول | ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا اللوزي | الحلقة كاملة

صالون أنوشكا - اعرف مين أجمل رجل في السينما المصرية من وجهة نظر ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا

صالون أنوشكا - اعرف مين أجمل رجل في السينما المصرية من وجهة نظر ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا

صالون أنوشكا - الفنانة شيرين رضا : مفيش ست مش جميلة .. فيه ست كسلانة

صالون أنوشكا - الفنانة شيرين رضا : مفيش ست مش جميلة .. فيه ست كسلانة

صالون أنوشكا - ايه اللي ممكن يكسر الست ؟ رد الفنانات ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا اللوزي

صالون أنوشكا - ايه اللي ممكن يكسر الست ؟ رد الفنانات ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا اللوزي