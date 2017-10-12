19 أكتوبر.. الحكم في ردّ "العريان" لقاضي "التخابر مع حماس"

كتب- طارق سمير:

حجزت الدائرة 19 إيجارات، اليوم الخميس، الحكم في طلب الردّ المقام من القيادي الإخواني عصام العريان، للدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمي والتي تنظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و21 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس لجلسة 19 أكتوبر الجاري.

وكانت قد قضت محكمة النقض فى وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى و21 آخرين فى قضية للتخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة المتهمين أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

تعود القضية بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولى، وحركة حماس، والحرس الثورى الإيرانى، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصرى والاستيلاء على السلطة بالقوة.