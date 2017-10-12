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النيابة تحقق مع المتهم بقتل كاهن في المرج

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مصراوي Masrawy

النيابة تحقق مع المتهم بقتل كاهن في المرج

01:35 م الخميس 12 أكتوبر 2017

النيابة تحقق مع المتهم بقتل كاهن في المرج

كتب -صابر المحلاوي:
بدأت النيابة العامة التحقيق في واقعة مقتل قمص تابع للكنسية الأرثوذكسية على يد أحد الأشخاص في منطقة المرج بالقاهرة في وقت سابق من اليوم الخميس.

وقال مصدر قضائي إن المستشار إسلام الجوهري رئيس نيابة شرق القاهرة، بدأ التحقيق مع المشتبه به في واقعة قتل القمص سمعان شحاتة، كاهن إحدى كنائس محافظة بني سويف، وإصابة اخر.

وأضاف المصدر لمصراوي أن النيابة أمرت بتشريح جثة القمص وطلبت تقرير الطب الشرعي للوقوف على ظروف الحادث وملابساته.

كما انتقلت للمستشفى لسماع أقوال المُصاب.

كان مصدر أمني قال لمصراوي إن قوات أمن القاهرة، تمكنت من القبض على المشتبه به، وتم نقله إلى أحد مقرات جهاز الأمن الوطني لاستجوابه.

وقال المصدر إن المشتبه فيه لا يتجاوز 20 سنة.

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مصراوي Masrawy

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