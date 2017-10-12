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مصدر أمني: مقتل كاهن ضربا بساطور في المرج

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني: مقتل كاهن ضربا بساطور في المرج

01:05 م الخميس 12 أكتوبر 2017

مصدر أمني: مقتل كاهن ضربا بساطور في المرج

كتب – فتحي سليمان:
قُتل قمص تابع للكنيسة الأرثوذكسية، صباح اليوم الخميس، بمنطقة المرج في القاهرة، وألقت الشرطة القبض على المشتبه فيه أثناء محاولته الهرب.

وقال مصدر أمني، في تصريح خاص لمصراوي، إن قوات أمن القاهرة، تمكنت من القبض على المشتبه فيه بضرب القمص سمعان شحاتة، كاهن إحدى كنائس محافظة بني سويف.

وأفاد المصدر بأن المشتبه فيه نقل فورا إلى أحد مقرات جهاز الأمن الوطني، وقد بدأ فريق من الجهاز في استجواب المتهم لمعرفة دوافعه.

وقال المصدر إن المشبته فيه لا يتجاوز 20 سنة.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل تباعا...

 

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مصراوي Masrawy

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