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إحالة 27 طبيا وموظفا بمستشفى القوصية في أسيوط للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة 27 طبيا وموظفا بمستشفى القوصية في أسيوط للتحقيق

01:31 م الخميس 12 أكتوبر 2017

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أسيوط - أسامة صديق:​

أحالت هويدا شافعي،​رئيس مركز ومدينة القوصية​ بأسيوط،​اليوم الخميس،​27 من طاقم الأطباء والتمريض والعاملين، إلى مديرية الصحة بأسيوط للتحقيق معهم لتغيبهم عن العمل.

وأوضحت رئيس المركز، أنه بالمرور على مستشفى القوصية المركزي، وتبين تغيب 8 أطباء،​بالإضافة إلى 5 من طاقم التمريض و7 إداريين.

وأشارت إلى أنه بالمرور على الوحدة الصحية لقرية المنشأة الكبرى، تبين تغيب 7 من العاملين لعدم تواجدهم بالوحدة الصحية وتم تحرير مذكرة بأسمائهم وإرسالها إلى مديرية الصحة​لاتخاذ​الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وأكدت رئيس مركز ومدينة القوصية،​استمرار حملات المتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المركز،​بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي،​
محافظ أسيوط،​للتأكد من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون تقصير.

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