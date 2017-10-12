إحالة 27 طبيا وموظفا بمستشفى القوصية في أسيوط للتحقيق
إحالة 27 طبيا وموظفا بمستشفى القوصية في أسيوط للتحقيق
01:31 م الخميس 12 أكتوبر 2017
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أسيوط - أسامة صديق:
أحالت هويدا شافعي،رئيس مركز ومدينة القوصية بأسيوط،اليوم الخميس،27 من طاقم الأطباء والتمريض والعاملين، إلى مديرية الصحة بأسيوط للتحقيق معهم لتغيبهم عن العمل.
وأوضحت رئيس المركز، أنه بالمرور على مستشفى القوصية المركزي، وتبين تغيب 8 أطباء،بالإضافة إلى 5 من طاقم التمريض و7 إداريين.
وأشارت إلى أنه بالمرور على الوحدة الصحية لقرية المنشأة الكبرى، تبين تغيب 7 من العاملين لعدم تواجدهم بالوحدة الصحية وتم تحرير مذكرة بأسمائهم وإرسالها إلى مديرية الصحةلاتخاذالإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
وأكدت رئيس مركز ومدينة القوصية،استمرار حملات المتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المركز،بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي،
محافظ أسيوط،للتأكد من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون تقصير.
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