القبض على 3 أشخاص للتنقيب عن الآثار في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

ألقى ضباط وحدة مباحث السياحة والآثار بسوهاج، بالتنسيق مع ضباط مركز شرطة ساقلته، القبض على 3 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة ساقلته، بضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار.

وتبين أنه تم ضبط "عرفة. ن. م" 39 عامًا، عامل، ويقيم بناحية بني واصل، و"كرم. ث" 34 عامًا، عامل، ويقيم شارع حسين حمادة، أثناء قيامهما بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزل الأول، وعُثر على حفرة دائرية الشكل بقطر متر وعمق 7 أمتار وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة.

كما تم ضبط "إمام. س" 46 عامًا، عامل، أثناء قيامه بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزله، وعثر على حفرة غير منتظمة الشكل بأبعاد 160 سم × 190 سم وعمق 9 أمتار وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة.

تــم التحفــظ علــي أدوات الحفر المستخدمة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وتحرر المحضرين رقمي 2334 ، 2335 جنح المركز لسنة 2017.