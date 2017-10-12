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طالب ثانوي يمزق ملابس مدرسه في سوهاج

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طالب ثانوي يمزق ملابس مدرسه في سوهاج طالب ثانوي يمزق ملابس مدرسه في سوهاج

التحرير

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مزق طالب بالصف الثاني الثانوي بالمدرسة التجارية المشتركة بطما، محافظة سوهاج، ملابس أحد المدرسين، كما تعدى عليه بالسب والشتم بسبب قيام المدرس بتوزيع الطلاب على الفصول.

وتقدم عمار مكاوي 44 عاما مدرس بالمدرسة الثانوية التجارية المشتركة بطما، ويقيم بناحية المدمر، ببلاغ لمركز الشرطة ضد الطالب أحمد حماده عبد المولى 16 عاما بالصف الثاني الثانوي، بذات المدرسة ويقيم بناحية سلامون، لقيامه بالتعدي عليه بالسب وتمزيق ملابسه حال قيامه بتوزيع الطلاب على فصول الفترة المسائية.

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تحرر عن ذلك المحضر رقم 4370 إداري المركز لسنة 2017، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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التحرير

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