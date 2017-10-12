رئيس جامعة القاهرة: نعمل على سد الفجوة بين التعليم النظري وسوق العمل

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجهود المبذولة في تنمية مهارات الطلاب وريادة الأعمال ومهارات سوق العمل يجب ألا تقتصر على الدورات والبرامج التدريبية المكملة.

وأضاف الخشت، أنه لابد أن تدخل في إطار المناهج النظامية والمواد الدراسية للطلاب والمدرسين النظاميين الموجودين في الجامعات والمدارس، مشيرًا إلى أن العلوم جميعها متكاملة، وفي إطار العلم الشامل.

وأوضح الخشت، خلال الكلمة التي ألقاها بمؤتمر"الإنجليزية من أجل الحياة.. الفرص والتحديات"، الذي نظمته كلية الهندسة جامعة القاهرة، صباح الخميس، أن اللغة لا ينحصر دورها كأداة للتأهيل لسوق العمل، وإنما وسيلة للانفتاح على الحضارات الأخرى والثقافات العالمية، والارتقاء بالثقافة ومنظومة الفكر.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن اللغة تشمل أيضًا تطوير مفهوم وطرق رؤية الحياة، وبالتالي السلوكيات التي تقود للتنمية، وهو ما يخدم رؤية جامعة القاهرة نحو التحول إلى جامعة من الجيل الثالث.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بجهود كلية الهندسة في مشروع الإنجليزية من أجل الحياة في الطرق المؤدية للتعليم العالي، والذي يعمل على سد الفجوة بين التعليم النظري ومتطلبات سوق العمل من خلال تدريب الطلاب على اكتساب المهارات الحياتية المختلفة.

ومن جانبه، قال الدكتور محسن مهدي، منسق مشروع الطرق المؤدية للتعليم العالي، إن المشروع يهدف لسد الفجوة بين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل من خلال تدريب طلاب الجامعات المصرية على اكتساب المهارات الحياتية المتنوعة، وريادة الأعمال، لزيادة فرصهم في سوق العمل.

يذكر أن مشروع الطرق المؤدية للتعليم العالي، مشروع دولي ممول من منظمة فورد وتم تطبيقه عالمياً في 14 دولة من بينها مصر.