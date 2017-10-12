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بعد 5 وقائع.. أمن الجيزة يكشف حيلة عصابة السوزوكي لسرقة المواطنين

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مصراوي Masrawy

بعد 5 وقائع.. أمن الجيزة يكشف حيلة عصابة السوزوكي لسرقة المواطنين

01:20 م الخميس 12 أكتوبر 2017

بعد 5 وقائع.. أمن الجيزة يكشف حيلة عصابة السوزوكي لسرقة المواطنين

أمن الجيزة يكشف حيلة عصابة السوزوكي

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، القبض على 10 أشخاص كونوا عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه باستخدام سيارة أجرة.

تعددت بلاغات سرقة المواطنين بالإكراه عقب استقلالهم سيارة سوزوكي فان بمنطقتي بولاق الدكرور والطالبية، ووجه اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، بتشكيل فريق بحث لتحديد هوية الجناة وضبطهم.

توصلت جهود المباحث بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن 10 متهمين سبق اتهامهم في عدة قضايا، كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين داخل سيارة أجرة عقب إيهامهم بتوصيلهم مستخدمين شخصين منهم لعدم إثارة شك المجني عليهم أثناء استقلالهم السيارة.

وتمكن المقدم علي عبد الكريم، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، والرائد سامح بدوي، رئيس مباحث الطالبية، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة.

أمام اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهمون بارتكاب 5 وقائع بنفس الأسلوب، وبلغ إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها نحو 60 ألف جنيه، وهواتف محمولة.

أرشد المتهمون عن مكان إخفاء المسروقات لدى عملائهم، وحُرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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