أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حبس تشكيل عصابي 4 أيام بتهمة سرقة المواطنين في الجيزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حبس تشكيل عصابي 4 أيام بتهمة سرقة المواطنين في الجيزة

01:20 م الخميس 12 أكتوبر 2017

حبس تشكيل عصابي 4 أيام بتهمة سرقة المواطنين في الجيزة

ارشيفية

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الأول، اليوم الخميس، حبس تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهم المواطنين بمنطقتي الطالبية وبولاق، مستخدمين سيارة أجرة في تنفيذ جريمتهم.

البداية عندما وردت معلومات لضباط مباحث الطالبية، تفيد بقيام 10 أشخاص مطلوبين في قضايا متنوعة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب سرقات المواطنين، عن طريق استخدام سيارة أجرة وإيهام المواطنين بتوصيلهم مستخدمين شخصين منهما لعدم إثارة شك المجني عليهم أثناء استقلالهم السيارة، واتخاذهم من دائرة قسمي بولاق والطالبية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وسيارة سوزوكى مستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على عصابة "نص الليل".. تسرق هواتف المواطنين بالإكراه

    أخبار

  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه بالقليوبية

    أخبار

  • سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالطالبية

    أخبار

  • حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أهالي البدرشين

    أخبار

إعلان

a3b631901e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

«نقل البرلمان»: قانون المرور الجديد سيقلل من حوادث الطرق

«نقل البرلمان»: قانون المرور الجديد سيقلل من حوادث الطرق