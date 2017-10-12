حبس تشكيل عصابي 4 أيام بتهمة سرقة المواطنين في الجيزة

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الأول، اليوم الخميس، حبس تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهم المواطنين بمنطقتي الطالبية وبولاق، مستخدمين سيارة أجرة في تنفيذ جريمتهم.

البداية عندما وردت معلومات لضباط مباحث الطالبية، تفيد بقيام 10 أشخاص مطلوبين في قضايا متنوعة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المواطنين، عن طريق استخدام سيارة أجرة وإيهام المواطنين بتوصيلهم مستخدمين شخصين منهما لعدم إثارة شك المجني عليهم أثناء استقلالهم السيارة، واتخاذهم من دائرة قسمي بولاق والطالبية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وسيارة سوزوكى مستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقات.