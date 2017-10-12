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عضو "رجال الأعمال": العاصمة الإدارية خطوة للمستقبل وحل للمشاكل المزمنة

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مصراوي Masrawy

عضو "رجال الأعمال": العاصمة الإدارية خطوة للمستقبل وحل للمشاكل المزمنة

12:59 م الخميس 12 أكتوبر 2017

العاصمة الإدارية

القاهرة - (مصراوي): 

قال المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن افتتاح المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية خطوة مهمة؛ للتوسع الأفقي وإعادة توزيع السكان بمصر، مضيفًا أنه يعد بداية جيدة للخروج من التكدس العمراني الواقع على مساحة لا تتعدى 8% فقط من مساحة ، الأمر الذي يستحق تشجيعه والاهتمام بمثل هذه المشروعات التي تقضي على آلاف المشاكل الناتجة عن التوسع الرأسي بوادي النيل.

وأوضح الدمراوي، في بيان صحفي، الخميس، أن موقع العاصمة يبعد حوالي 60 كيلومترًا عن القاهرة، ومثلها عن السويس والعين السخنة، أي أنها مركز لدائرة مساحتها في حدود 3000 كيلومتر مربع.

وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن موقع العاصمة يسهل تطويرها واستغلالها كمجتمع عمراني متكامل يشمل مدنًا وقرى ومناطق صناعية تكفي لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة خلال 10 سنوات مقبلة، وتكون نقله حضارية وتاريخية إذا تم استغلالها بنفس منهج العاصمة الإدارية.

وأضاف "الدمراوي"، أن خطوة افتتاح مرحلة قبل انتهاء المدينة بأكملها خطوة جيدة تساعد على استكمالها وتعمير جميع المناطق المحيطة بها بصورة أسرع.

وأكد "الدمراوي" أن سرعة نقل الوزارات للعاصمة الجديدة سيحل عشرات الأزمات التي تعيشها القاهرة الفاطمية وتجعلها أكثر جمالا، ويعود جمالها المفقود منذ عقود ماضية.

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مصراوي Masrawy

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