عضو بالأعلى للشئون الإسلامية: زواج القاصرات يقضي على الطفولة

كتب- محمود مصطفى:

قالت الدكتورة مها عقل، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة، عميد كلية طب الأزهر بنات سابقًا، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن زواج القاصرات يعني القضاء على الطفولة.

وتساءلت عقل، خلال المؤتمر الذي عقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الخميس، حول مخاطر زواج القاصرات، كيف تتم محاسبة الطفلة على مسئوليتها تجاه المنزل الجديد الذي تعيش فيه وتربية صغير ستأتي به، مشيرةً إلى أن هذا يؤدي لمجتمع متخلف وغير مسئول وسيكون لدينا أطفال معقدين.

وأضافت عقل، الزوجة القاصرة تشعر في بعض الأحيان أن طفلها الذي تربيه يحرمها من أمور عديدة منها التعليم، فقد يكون هناك شعور لديها بأنه حرمها من الحياة.

وقالت عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "هناك متغيرات نفسية وجسمانية وسيكولوجية لن تقدر الفتاة القاصر علي معرفتها، ما يؤدي لإجهاض الطفل كثيرًا خلال زواجها الصغير، مشيرة إلى أن الزوجة القاصرة تشعر بأن زوجها الثلاثيني والدها وليس زوجها.​