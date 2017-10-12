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بعد 25 عامًا.. زلزال92 يضرب الـ"فيسبوك" (صور)

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مصراوي Masrawy

بعد 25 عامًا.. زلزال92 يضرب الـ"فيسبوك" (صور)

12:48 م الخميس 12 أكتوبر 2017

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كتبت - مادي غيث:

تحل اليوم الذكرى الخامسة والعشرين لزلزال 92، والذي وقع في تمام الثالثة و9 دقائق عصر يوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر 1992، وكان مركزه جنوب غربي القاهرة بالقرب من الفيوم والجيزة، وشهدت إثره عدة توابع.

وعلى الرغم من مرور كل هذا الوقت على وقوع هذا الزلزال إلا أنه لا يغيب عن أذهان من حضروه تلك الفترة، ولازالوا يتذكرون كل ما حدث آنذاك من دمار وهلع بين الناس.

واليوم في 2017 أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #زلزال1992، ليصبح في دقائق حديث الساعة على "فيسبوك".

وكتب أحدهم "زي النهاردة من 24 سنة الزلزال كان بيمرجحنا"، فيما علق آخر قائلًا "24 عاما مضت منذ وقوع زلزال 1992 لقد هرمنا حرفيًا"، فيما تذكر آخرون ما حدث معهم في هذا اليوم الذي وصفه الكثيرون بالكارثة التي لم تحدث من قبل.

وسخر البعض الآخر من أنه لم يكن مولودا وقت وقوع الزلزال، وقالت إحدى رواد الموقع: "زي النهاردة من 24 سنه كنت في بطن ماما ونازلة بتجري بيا".

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