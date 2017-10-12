أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط ميكانيكي وموظف ينقبان عن الآثار في الخليفة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط ميكانيكي وموظف ينقبان عن الآثار في الخليفة

01:11 م الخميس 12 أكتوبر 2017

ضبط ميكانيكي وموظف ينقبان عن الآثار في الخليفة

التنقيب عن الآثار

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، ميكانيكي وموظف حال قيامهما بأعمال حفر داخل عقار بمنطقة الخليفة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، مفادها قيام "إبراهيم.ع"، 45 سنة، ميكانيكي، و "أحمد.ف"، 28 سنة، موظف بالتنقيب عن الآثار بالعقار ملك الأول، دائرة القسم.

كشفت تحريات المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، صحة ما ورد من معلومات، وباستهداف العقار المشار إليه تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما حال قيامهما بأعمال حفر داخل العقار، وعُثر على حفرة قُطرها 5 أمتار بعمق 15 مترًا وأدوات التنقيب.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مكافحة المخدرات تفاجئ تجار بولاق الدكرور والطالبية بحملة مكبرة

    أخبار

  • علاقة عاطفية تدفع فتاة للانتحار من الطابق الرابع بالمرج

    أخبار

  • بواب و3 أقاربه يذبحون صاحب عقار أمام زوجته بمدينة نصر

    أخبار

  • ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بأسلوب "افتعال المشاجرات" بالوراق

    أخبار

إعلان

b45e992839.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية