ضبط ميكانيكي وموظف ينقبان عن الآثار في الخليفة
ضبط ميكانيكي وموظف ينقبان عن الآثار في الخليفة
01:11 م الخميس 12 أكتوبر 2017
التنقيب عن الآثار
كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، ميكانيكي وموظف حال قيامهما بأعمال حفر داخل عقار بمنطقة الخليفة.
كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، مفادها قيام "إبراهيم.ع"، 45 سنة، ميكانيكي، و "أحمد.ف"، 28 سنة، موظف بالتنقيب عن الآثار بالعقار ملك الأول، دائرة القسم.
كشفت تحريات المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، صحة ما ورد من معلومات، وباستهداف العقار المشار إليه تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما حال قيامهما بأعمال حفر داخل العقار، وعُثر على حفرة قُطرها 5 أمتار بعمق 15 مترًا وأدوات التنقيب.
بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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