مصدر أمني: مقتل كاهن طعنًا في المرج
مصدر أمني: مقتل كاهن طعنًا بالساطور في المرج
01:05 م الخميس 12 أكتوبر 2017
كتب – فتحي سليمان:
قُتل قمص تابع للكنيسة الأرثوذكسية طعنًا، صباح اليوم الخميس، بمنطقة المرج في القاهرة، وألقت الشرطة القبض على المشتبه فيه أثناء محاولته الهرب.
وقال مصدر أمني، في تصريح خاص لمصراوي، إن قوات أمن القاهرة، تمكنت من القبض على المشتبه فيه بطعن القمص سمعان شحاتة، كاهن إحدى كنائس محافظة بني سويف.
وأفاد المصدر بأن المشتبه فيه نقل فورا إلى أحد مقرات جهاز الأمن الوطني، وقد بدأ فريق من الجهاز في استجواب المتهم لمعرفة دوافعه.
وقال المصدر إن المشبته فيه لا يتجاوز 20 سنة.
وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل تباعا...
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