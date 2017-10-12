القبض على صاحب محل ملابس اعتدى على شرطي في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بسوهاج، القبض على صاحب محل ملابس اعتدى على نقيب شرطة بسبب قيادته السيارة بدون تراخيص، تم التحفظ على المتهم وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من قسم شرطة طهطا، بأنه أثناء تواجد النقيب أحمد عز الدين 30 عامًا، ضابط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، أمام مستشفى طهطا العام، لملاحظة الحالة فوجئ بسيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم 11155 نقل سوهاج، تسير برعونة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، وباستيقاف قائدها لفحص التراخيص، رفض إبرازها وقام بالإمساك بملابسه واعتدى عليه بالضرب دون إصابات.

وألقي القبض على قائد السيارة، وتبين أنه "محمود محمد" 28 عامًا، صاحب محل ملابس، ويقيم بندر طهطا، كما تبين عدم حمله لثمة تراخيص، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على السيارة بديوان القسم، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2375 إداري قسم شرطة طهطا لسنة 2017.