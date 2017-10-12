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إصابة سائق أطلق الخرطوش على نفسه بالقليوبية.. أراد الانتقام من "مدرب كلاب"

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مصراوي Masrawy

إصابة سائق أطلق الخرطوش على نفسه بالقليوبية.. أراد الانتقام من "مدرب كلاب"

01:15 م الخميس 12 أكتوبر 2017

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أطلق سائق في قليوب، طلقة خرطوش على نفسه، للانتقام من "مدرب كلاب"، مدعيًا في محضر رسمي، أن الثاني هو من تسبب في إصابته للخلاف بينهما على كلب، وتوصلت أجهزة الأمن إلى عدم صحة الواقعة، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد كمال أبو العز، رئيس مباحث مركز قليوب، إشارة من مستشفى قليوب العام، بوصول المدعو "محمد. ع. ب" 28 عامًا، سائق، والسابق اتهامه في 6 قضايا مخدرات، واستيلاء، وسرقة، مصاب برش خرطوش، وتم عمل الإسعافات اللازمة له، وتصرح له بالخروج.

وتم إخطار اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير الأمن، فانتقل العميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية، وبسؤال المصاب قرر بوجود خلافات سابقة بينه وبين المدعو "أحمد. ف. م" 40 عامًا، مدرب كلاب، لقيامه ببيع (كلب) له منذ شهرين تقريبًا، ويماطل في سداد ثمنه، وعندما توجه المصاب إليه لأخذ ثمن الكلب، أطلق عيار ناري تجاهه فأصابه وفر هاربًا، وألقى ضباط مباحث المركز القبض على المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه.

وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى عدم التوصل إلى ثمة شهود رؤية تؤيد رواية المجني عليه، وبإعادة مناقشته تبين أنه محدث أصابة نفسه، واختلاقه الواقعة للانتقام من المشكو في حقه وابتزازه ماديًا لتسببه في سجن عاطل زميله يدعى "عبدالرحمن عفيفي"، "شهرته سبرتو"، لمدة 15 عامًا بتهمة خطفه واحتجازه، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه.

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