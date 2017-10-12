السبت.. وفد حكومي يوناني يكرم اسم "كفافيس" في مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

تستضيف مكتبة الإسكندرية، وفدًا حكوميًا يونانيًا، يوم السبت المقبل، لافتتاح المنتدى الأدبي الدولي الرابع عشر والذي يكرم اسم الشاعر اليوناني السكندري قسطنطين كفافيس، الذي ولد وتوفي في الإسكندرية قبل أكثر من مائة عام، وذلك تحت رعاية السفارة اليونانية في القاهرة ومكتبة الإسكندرية.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، أن المنتدى تنظمه المؤسسة اليونانية للثقافة، بالتعاون مع وزارتي الثقافة المصرية واليونانية، ودار الأوبرا المصرية، وجمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية اليونانية، والمركز الثقافي اليوناني في القاهرة ومركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية.

ويشهد المنتدى حضور كلًا من بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، نائب وزير الخارجية اليونانية، نائب رئيس البرلمان اليوناني، نائب وزير التعليم اليوناني، سكرتير عام وزارة الإعلام والإتصالات والسفير اليوناني بالقاهرة قنصل اليونان، محافظ الإسكندرية ووفد رفيع المستوى من البحرية المصرية والمنطقة الشمالية بالإسكندرية ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يقام على هامش فعاليات المنتدى معرضًا للوحات بعنوان "دراما السلطة في القصائد التاريخية لكفافيس" للمهندسة المعمارية والمصممة الفنية آنا فيليني.