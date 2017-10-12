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ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 3 سيارات بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 3 سيارات بالإسكندرية

01:05 م الخميس 12 أكتوبر 2017

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 3 سيارات بالإسكندرية

صورة ارشيفية

الإسكندرية – محمد عامر:

حصل "مصراوي" على أسماء المصابين التسعة في حادث تصادم 3 سيارات، صباح اليوم الخميس، على طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.

والمصابون هم كلًا من "خالد عبدالفتاح محمد، من كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وحافظ حسام حافظ من كفر الدوار، وأحمد يوسف فتحي من كفر الدوار، ومحمود أحمد فتحي حسن، من كفر الدوار".

كما أصيب كلًا من "غازي محمد علي عودة من محافظة الغربية، وأشرف حسام الدين حافظ من كفر الدوار، ومحمد صبحي عبدالعزيز عبدالقادر من كفر الدوار، وحمدون كامل فرج كامل من كفر الدوار".

ولقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين، صباح اليوم، في تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وميكروباص وسيارة نقل "جامبو" بمدخل طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.

ونقل المصابين إلى مستشفتى العامرية العام، والرئيسي الجامعي "الأميري" وجثة المتوفى لمشرحة الإسعاف، وتم تحرير محضر بقسم شرطة محرم بك.

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