الخميس.. مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأبنودي في "بيت السناري"

الإسكندرية - محمد البدري:

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية؛ معرضًا واحتفالية للشاعر عبدالرحمن الأبنودي، مساء الخميس المقبل، بالتعاون مع أسرة الشاعر الراحل.

ومن المقرر أن يشمل المعرض المقتنيات الشخصية للشاعر والصور الشخصية، والجوائز والإهداءات التي تسلمها، بالإضافة إلى الوثائق والمذكرات والخطابات الخاصة به.

وتبدأ الاحتفالية بافتتاح المعرض ثم كلمة ترحيبية، ويليها كلمة لنهال كمال زوجة الشاعر الراحل، وكلمة للكاتب الصحفي محمد توفيق والذي ألف كتاب (الخال) وهو سيرة ذاتية للشاعر الراحل ويرصد الكتاب قصص الأبنودي الآسرة، وتجاربه المليئة بالمفارقات والعداءات والنجاح والمواقف، كما تلقى ابنة الشاعر الراحل أية الأبنودي بعض أشعاره في ذكراه.

ويعد عبدالرحمن الأبنودي من أشهر شعراء العامية في مصر، ولد في أبريل 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا بصعيد مصر، ثم انتقل إلى محافظة قنا حيث استمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثر بها.

وللأبنودي أكثر من 20 ديوانًا شعريًا، من أشهر أعماله السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد، ومن أشهر كتبه كتاب أيامي الحلوة والذي نشره في حلقات منفصلة في ملحق أيامنا الحلوة بجريدة الأهرام وفيه يحكي الأبنودي قصصًا وأحداثًا مختلفة من حياته في صعيد مصر.

وحصل الأبنودي على جائزة الدولة التقديرية عام 2001، ليكون أول شاعر يحصل على جائزة الدولة التقديرية، كما حصل على جائزة محمود درويش للإبداع العربي عام 2014، وتوفى في أبريل 2015.