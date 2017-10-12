في جولة من المندرة لـ"بئر مسعود".. محافظ الإسكندرية يكشف خطة تطوير الكورنيش (صور)

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الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، جولة ميدانية على كورنيش وشواطىء الإسكندرية، بدأت من شاطيء المندرة وحتى منطقة بير مسعود، لمتابعة حالة الشواطيء قبل البدء في تطويرها ورفع كفاءتها خلال الفترة المقبلة.

ووجه المحافظ بالبدء في أعمال تطوير الكورنيش والتي تتضمن صيانة سور الكورنيش بالكامل، واستكمال الممشى ونقل بوابات الشواطيء مسافة 3 أمتار، فضلًا عن صيانة بوابات الشواطيء وتوحيد أشكالها وألوانها، والاهتمام بزيادة المساحة الخضراء.

وشدد "سلطان" على ضرورة تقنين وضع الإعلانات على طول الكورنيش وإزالة جميع اللافتات العشوائية وعمل شكل موحد للافتات باسم الشاطيء بحروف مجسمة، موجها بالتنسيق مع كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية لإعادة رسم الجداريات واللوحات على طول الكورنيش.

وفى سياق متصل، أمر المحافظ رؤساء الأحياء ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة بإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الشواطئ وفرض غرامات فورية على أي مستأجر يخالف شروط التعاقد أو يقوم بالتعدي أو سرقة وصلات كهرباء أو مياه.

ووجه المحافظ خلال الجولة التي رافقه خلالها 7 من قيادات محافظة الإسكندرية بضرورة وضع عوازل وتغطية كافة الأسلاك الكهربائية على الكورنيش حفاظا على أمن و سلامة المواطنين و زوار الإسكندرية.