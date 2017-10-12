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سفير ألمانيا السابق في تركيا يحذر من قطع خيط الدبلوماسية مع أنقرة

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مصراوي Masrawy

سفير ألمانيا السابق في تركيا يحذر من قطع خيط الدبلوماسية مع أنقرة

01:10 م الخميس 12 أكتوبر 2017

سفير ألمانيا السابق في تركيا يحذر من قطع خيط الدبلوماسية مع أنقرة

رجب طيب أردوغان

برلين (د ب أ)
ناشد السفير الألماني السابق في تركيا، ايكارت كونتس، الألمانية ألا تسمح بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة قائلا إن حكومة برلين لا تزال تمارس نفوذا على تركيا.

كما حذر السفير السابق في تصريح لإذاعة SWR في ألمانيا من ضياع خيط الدبلوماسية مع تركيا وقال: "ويجب ألا يكون هذا الخيط فقط هو الاستياء المعبر عنه بصوت عال في الرأي العام" بل يجب التحدث مع الجانب التركي بإصرار حتى وإن لم يعجب ذلك الألمان.

وحذر كونتس من استغلال الصحفيين الألمان المعتقلين في تركيا "ككرة للمنازعات السياسية".

كما أثنى كونتس على بدء محاكمة الصحفية الألمانية ميساله تولو في تركيا وقال إن هناك كثيرين آخرين مثلها في تركيا منذ أشهر لم تقدم الدعوى ضدهم حتى الآن.

ورأى السفير الألماني السابق في تركيا أن هناك من وقت لآخر "إشارة من تركيا على نزع فتيل التوتر" في النزاع بين البلدين.

وأوصى كونتس على المراهنة خلال محاكمة الصحفية الألمانية أن تكون تركيا على قدر تأكيدها بأنها دولة قانون "مما يعطي بصيصا من الأمل في أن تصدر أحكام تتوافق مع مبدأ سيادة دولة القانون".

ورأى كونس أن هذا هو الطريق الوحيد لأنه لن يحدث أن "يقول الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان يوما ما: الكل أحرار الآن".

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