الإنتاج الحربي تشارك في معرض الشركات المصرية المصنعة للأجهزة والمستلزمات الطبية

كتب- مصطفى المنشاوي:

تشارك وزارة الإنتاج الحربي، في معرض الشركات المصرية المصنعة للأجهزة والمستلزمات الطبية، والمقرر أن يفتتحه اليوم الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأكد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة يسعدها المشاركة في هذا المعرض؛ إيمانًا منها بدورها في دعم الصناعة الوطنية وخدمة القطاع الطبي في مصر.

وأشار العصار، في نص البيان الصادر اليوم الخميس، إلى أن شركة المعادي للصناعات الهندسية تمثل وزارة الإنتاج الحربي في هذا المعرض، ويشهد جناح الوزارة عرض مجموعة من المنتجات الطبية، مثل نموذج الحضانات الذكية والجاري الاتفاق مع الشركات على تصنيعه محلياً.

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، أن هناك أسرة طبية ومقاعد للمعاقين وشرائح جراحية، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف حالياً البدء في إنشاء شركات مصرية بنسبة 100% متخصصة بقطاع الأجهزة الطبية.

وقال العصار، إن مثل هذه المعارض تمثل فرصة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات المحلية والدولية العاملة في المجال الطبي وذلك للإرتقاء بالمنتج المقدم للجمهور.

وأضاف الوزير، أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى ليكون لها إسهامات عديده في الصناعات المتعلقة بالمجال الصحي في مصر بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.