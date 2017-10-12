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طارق العوضي: قرار إعلان الطوارئ "مخالف" لهذا السبب

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مصراوي Masrawy

طارق العوضي: قرار إعلان الطوارئ "مخالف" لهذا السبب

12:55 م الخميس 12 أكتوبر 2017

كتب - عمرو علي:
قال المحامي طارق العوضي، إن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد من جديد "مخالف" للدستور، لأنه لا توجد أحداث إرهابية خطيرة في البلاد تستوجب فرضها بعد انتهاءها بيومين.

ووصف "العوضي" في تصريحات خاصة لمصراوي، قرار إعلان "الطوارئ" بأنه مدّ لحالة الطوارئ وليس إعلاناً لها، لأنه لم يمر سوى يومين فقط على انتهاء حالة الطوارئ المعلنة منذ إبريل الماضي، بدون أحداث فوضى أو تخريب لممتلكات الدولة، أو أي أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار البلاد.

وأضاف "العوضي" أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية مد فترة الطوارئ لمدة ثالثة طبقاً للدستور، لافتًا إلى استقرار الأوضاع الداخلية، وآخرها افتتاح الرئيس للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن حالة الفرح المستمرة من تأهل القومي لتصفيات بعد غياب 28 عام، ولا توجد أي حالات شغب أو تفجيرات تستوجب إعلان حالة الطوارئ من جديد.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرار رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2017.

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مصراوي Masrawy

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