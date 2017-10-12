مصادر تكشف تفاصيل ضبط عنصرين من حركة حسم داخل شقتين بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية مسؤولة بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات ضبط عنصريين من حركة حسم الإرهابية.

وقالت المصادر، إن معلومات وردت لضباط الأمن الوطني باختباء عنصرين إرهابيين داخل شقتين بمنطقتي البراجيل وبشتيل بمنطقة أوسيم، وأنهما بصدد تنفيذ عملية عدائية.

وأوضحت المصادر -التي رفضت ذكر اسمها- اليوم الخميس، أنه تم توجيه مأمورية بالتنسيق مع الأمن العام ومباحث الجيزة، وأمكن ضبط المتهمين.

وأشارت المصادر إلى أنه عُثر بحوزة المتهمين على منشورات تحريضية وأخرى على هواتفه المحمولة، لافتا بأنه لم يتم ضبط أية أسلحة أو مواد مفرقعة بحوزتهما.

ولفتت المصادر إلى أنه تم اقتياد المتهمين إلى جهة التحقيق؛ للوقوف على نشاطهما، ومدى تورطهما في بعض الأعمال الإرهابية التي وقعت مؤخرا بمحافظات القاهرة الكبرى، موضحا أنه بعرضهما على النيابة تم حسهما 15 يوما على ذمة التحقيق.