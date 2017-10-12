روسيا تدين سحب أعلامها من مباني بعثاتها المغلقة في أمريكا

موسكو (أ ف ب)

دانت روسيا الخميس قرار الولايات المتحدة بنزع الأعلام الروسية المرفوعة فوق مبانيها الدبلوماسية التي أغلقت بأمر من السلطات الأمريكية في واشنطن وسان فرانسيسكو.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في لقاء مع صحفيين أن "الاعلام الروسية نزعت من البعثة التجارية الروسية في واشنطن والقنصلية العامة في سان فرانسيسكو".

واضاف زاخاروفا "انه عمل عدائي جديد من قبل السلطة الأمريكية على مبانينا الدبلوماسية (...) وانتهاك لرموز الدولة الروسية".

وتابعت "أبلغنا الولايات المتحدة باحتجاجاتنا الحازمة"، مشيرة إلى أن السلطات الأمريكية تحركت بدون موافقة موسكو.

ودان السفير الروسي في واشنطن اناتولي انطونوف هذا الإجراء "معتبرا أنه غير ودي إلى أبعد حد"، كما ورد في بيان للسفارة. وقال "نطالب بالعودة الفورية لرموز دولتنا إلى أماكنها".

وحذر السفير الروسي في لقاء مع شبكة التلفزيون الروسية "فيستي" بان "هذا النوع من الاجراءات لا يمكن الا ان يعقد الحوار الروسي الاميركي".

وامرت الولايات المتحدة روسيا بإغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو وبعثاتها التجارية في واشنطن ونيويورك ردا على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو خفض عدد الدبلوماسيين والموظفين الروس او الأمريكيين العاملين في روسيا، والذي طاول 755 موظفا.

وكان بوتين اتخذ هذا القرار ردا على عقوبات اقتصادية جديدة فرضتها واشنطن.