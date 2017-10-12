أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

روسيا تدين سحب أعلامها من مباني بعثاتها المغلقة في أمريكا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تدين سحب أعلامها من مباني بعثاتها المغلقة في أمريكا

12:55 م الخميس 12 أكتوبر 2017

روسيا تدين سحب أعلامها من مباني بعثاتها المغلقة في أمريكا

انتشار للشرطة امام مقر البعثة التجارية الروسية في

موسكو (أ ف ب)
دانت روسيا الخميس قرار الولايات المتحدة بنزع الأعلام الروسية المرفوعة فوق مبانيها الدبلوماسية التي أغلقت بأمر من السلطات الأمريكية في واشنطن وسان فرانسيسكو.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في لقاء مع صحفيين أن "الاعلام الروسية نزعت من البعثة التجارية الروسية في واشنطن والقنصلية العامة في سان فرانسيسكو".

واضاف زاخاروفا "انه عمل عدائي جديد من قبل السلطة الأمريكية على مبانينا الدبلوماسية (...) وانتهاك لرموز الدولة الروسية".

وتابعت "أبلغنا الولايات المتحدة باحتجاجاتنا الحازمة"، مشيرة إلى أن السلطات الأمريكية تحركت بدون موافقة موسكو.

ودان السفير الروسي في واشنطن اناتولي انطونوف هذا الإجراء "معتبرا أنه غير ودي إلى أبعد حد"، كما ورد في بيان للسفارة. وقال "نطالب بالعودة الفورية لرموز دولتنا إلى أماكنها".

وحذر السفير الروسي في لقاء مع التلفزيون الروسية "فيستي" بان "هذا النوع من الاجراءات لا يمكن الا ان يعقد الحوار الروسي الاميركي".

وامرت الولايات المتحدة روسيا بإغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو وبعثاتها التجارية في واشنطن ونيويورك ردا على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو خفض عدد الدبلوماسيين والموظفين الروس او الأمريكيين العاملين في روسيا، والذي طاول 755 موظفا.

وكان بوتين اتخذ هذا القرار ردا على عقوبات اقتصادية جديدة فرضتها واشنطن.

هذا المحتوى من

bd4a6b96c9.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وفد أمريكي يزور تركيا الأسبوع القادم لبحث التوتر بين البلدين

    أخبار

  • وزير خارجية يتهم بإشعال "فتيل الحرب"

    أخبار

  • الدفاع الروسية: نشر قوات أمريكية إضافية في بولندا يخرق الاتفاق الأساسي

    أخبار

  • تقرير: روسيا ترى أن نتنياهو بحاجة إلى أجواء الحرب مع حزب الله

    أخبار

إعلان

59e571c171.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة