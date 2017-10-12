لهذه الأسباب «بنوك» رفعت الحد الأقصى لسحب الكاش إلى 44 ألف دولار شهريًا

التحرير

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فى خطوة مفاجئة، قام عدد من البنوك العاملة فى مصر برفع الحد الأقصي لسحب الكاش للأفراد من العملة الخضراء إلى 2000 دولار يوميًا، وذلك بدلاً من 500 دولار.

وقال موظف خدمة عملاء ببنك مصر لـ"التحرير"، إن البنك أصدر تعلميات برفع الحد الأقصى لسحب الدولار إلى 44 ألف دولار شهريا، ما يعادل 2000 دولار يوميًا، وذلك لكل الأفراد دون تقديم أى أوراق خاصة بالسفر أو العمل.

كان البنك المركزى المصري قد أصدر تعليمات للبنوك بتخفيض الحد الأقصى للسحب بالخارج حتى 10 آلاف دولار شهريًا، بدلاً من 30 ألف دولار شهريًا، وذلك للسيطرة على عمليات تداول الدولار، كما قامت البنوك بتخفيض حدود الكاش للعملاء عند السفر للخارج من 3000 دولار إلى 2000 دولار شهريا.

ووفقا لتعليمات البنوك للحصول على الدولار، فكان لزاما على العميل القيام بتقديم طلب للبنك للحصول على الدولار في حالة السفر خارج مصر، لتحديد القيمة التى سيحصل عليها، كما اشترطت البنوك تقديم طلب لتفعيل بطاقة الخصم المباشر (Debit) خارج مصر، على أن يقوم البنك بدراسة هذا الطلب والرد سواء بالموافقة أو الرفض، وتحديد حد السحب المسموح به للعميل يوميا أو شهريا، بالإضافة إلى تقديم كل الأوراق الخاصة بالسفر مثل تذكرة الطيران وجواز السفر والتأشيرة.

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واستقر سعر الدولار فى البنوك خلال الفترة الماضية مسجلا نحو 17.70 جنيها للبيع، و17.60 جنيها للشراء.

وارتفع إجمالى حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج ليصل إلى نحو 16.3 مليار دولار منذ قرار تعويم الجنيه المصرى.

وقرر البنك المركزى المصرى فى يوم 3 نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.