نفت علاقتها بـ«الكبت الجنسي».. 5 أسباب لتصدر «سما» البحث على «فيسبوك»

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التحديث الأخير لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي ظهر أمس الأربعاء، عند بعض المستخدمين في مصر، كان سببًا في تورط الفنانة "سما المصري"، والتي ظهرت في أولى نتائج البحث الآلية، متصدرة بذلك حديث موقع "فيسبوك" في مصر بالأمس.

كانت تلك النتيجة صادمة لـ"المصري"، حيث أشار عدد من الخبراء النفسيين إلى أن الكبت الجنسي هو السبب في بحث المصريين على اسم "سما المصري" عبر "فيسبوك"، ولكنها ردت على ذلك من خلال فيديو نشرته على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" قالت فيه: "أنا الحقيقة مش عارفة سبب دا ايه بصراحة، بس لقيت ناس إخصائيين نفسيين واجتماعيين، مصرحين في كذا موقع إن دا سببه الكبت الجنسي، إحنا كمصريين عندنا كبت جنسي في 2017 معقولة؟ دا إحنا يعني في منتهى الحرية كبت جنسي ايه اللي عندنا؟!".

وأضافت: "الكبت الجنسي دا ييجي لما حد يعمل سيرش على حاجة لو هو شايف فيها إثارة، أنا لا نزلت صور فيها إثارة ولا حتى قررت ألبس بكيني السنة دي ولا بنزل حاجة جديدة، يعني بصراحة مافيش أي حاجة جديدة تسبب الإثارة التي تؤدي إلى الكبت الجنسي".

وتابعت: "أنا بصراحة شايفة إن الناس بتدور على اسمي علشان عايزة تعرف أخباري، لأني ماعملتش حاجة بقالي فترة، ممكن تعتبروهم بيحبوني أو بيكرهوني، وعايزين يعرفوا أخباري، قريب بقى هعملكوا حاجة جديدة".



من ناحية أخرى نستعرض فيما يلي عددا من المواقف الأخيرة التي أثارت الجدل حول "سما المصري"، والتي قد تكون سببًا في تصدرها قائمة البحث عبر موقع "فيسبوك"..

1- المنتخب

مفاجأة غير متوقعة أثيرت حول الفنانة "سما المصري" يوم السبت الماضي قبل يوم واحد من مباراة المنتخب المصري مع الكونغو، وعقب فوز المنتخب بالمباراة بهدفين مقابل هدف واحد وتأهله لنهائيات كأس العالم، فوجئت "سما المصري" بعدد من معجبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبونها بالوفاء بوعدها بالنزول إلى جامعة الدول العربية بـ"البكيني"، وهو الوعد الذي نشرته إحدى الصفحات التي تحمل اسمها عبر السوشيال ميديا، ولكن "سما المصري" علّقت على تلك الشائعة بأنها لم تعد بذلك من الأساس وأن الصفحة التي نشرت ذلك مزيفة، مؤكدة أنها كانت تشاهد المباراة في استاد برج العرب.

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2- واقعة الفيشاوي

فاجأ الفنان "أحمد الفيشاوي" في مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتمت فعالياته في نهاية الشهر الماضي، الحاضرين بإطلاق لفظ خارج على الهواء، حيث قال قبيل عرض فيلمه الجديد "شيخ جاكسون": "مش عارف إزاي هنشوفه على الشاشة الـ..."، بعد تعرضها لعاصفة هوائية جعلتها غير مستقرة، وهو ما عرضه لانتقاد الكثيرين من الفنانين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كان للفنانة "سما المصري" موقف مختلف من واقعة الفيشاوي، فبعد أن انتقدته الفنانة "غادة عبد الرازق" قائلة عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام": "برافو.. اختيار سليم لشخصيات سليمة واجهة مشرفة لمصر.. يا خسارة طلعتونا بأوسخ شكل.. شكرا"، ردّت "المصري" بعنف قائلة: "ماتشتميش حد عشان ماحدش يشتمك عيب يا تيتة غادة، أحسن ما حد يفكرك بالفيديو، بلاش تجيبي سيرة حد والفيديو لسه مابردش وحياة أحفادك"، وقصدت "المصري" بذلك الفيديو الفاضح الذي نشرته "غادة" قبل أشهر قليلة ظهر فيه جزء حساس من جسدها.

3- فيديو غادة الفاضح

شغلت الفنانة الشهيرة "غادة عبد الرازق" أذهان الكثيرين في شهر يوليو الماضي، بعد نشرها مقطع فيديو "لايف" عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وبينما كانت تجيب عن أسئلة الجماهير ظهر جزء حساس من جسدها، اعتبره الكثيرون فعلًا غير لائق وخادشا للحياء، ما أجبرها على الاعتذار، موضحة أنها لم تكن متعمدة فعل ذلك ولم تنتبه لمظهرها. وقالت في فيديو آخر بثته عبر "فيسبوك": "مش هاقول إنها أزمة، هو امتحان من ربنا، أنا طالعة للناس النهارده أقولهم إني أنا غلطت فعلا وأنا آسفة جدا، آسفة لجمهوري وآسفة للناس وآسفة لبلدي وآسفة لفني".

الفنانة "سما المصري" شغلت هي الأخرى الكثيرين في تلك الواقعة بتعليقها الغريب على "غادة"، والذي اعتبره الكثيرون شماتة في زميلتها بالوسط، حيث نشرت المصري صورة لها على "إنستجرام" وعلقت عليها: "إشمعنى غادة عبد الرازق تطلع لايف، ما أنا كمان أهو طلعت ع اللايف بتاع برنامج الـLoopslive وكنت زي القمر.. شفتوا بصة العين عاملة إزاي؟ عينين ولا عينين زرقاء اليمامة.. إحنا جامدين برضه.. بالذمة مش قمر؟ تحسوا إن عنيا الاتنين شمال.. مزة مزة ولا فيش لايف أحسن من لايف يا دودو"، وتابعت: "هتنبهروا صدقوني.. ههههه.. لا وبيشتموا عليا بعد كده ويقولوا باعمل حاجات أوفر.. دا أنا ملاك يا ناس.. اللي عنده معزة يربطها.. خلاص".

4- نيللي كريم

أثارت الفنانة "نيللي كريم" جدلًا واسعًا في أغسطس الماضي، إثر نشرها صورة لها بالبكيني عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" يوم الجمعة الماضي، ما عرضها لكثير من الانتقاد من قبل بعض متابعيها، ولكن كان الأكثر إثارة تعليق الفنانة "سما المصري" الذي دفع الكثيرين للهجوم عليها، حيث علّقت على تلك الصورة عبر "إنستجرام"، قائلة: "طبعًا لو سما المصري هي اللي كانت عملت كده ولبست مايوه بالشكل ده ونزلت الصورة على إنستجرام أو فيسبوك كانت الدنيا هتتقلب"، ما دفع الكثيرين للهجوم عليها لسخريتها من "نيللي".

5- "حودة"

أثيرت شائعات كاذبة قبل عدة أشهر حول تقديم "سما المصري" أغنية تحوي ألفاظا خارجة وإيحاءات جنسية بعنوان "حودة"، ولكنها نفت ذلك مؤكدة أنها لن تقدم أغنية بهذا الاسم، ولكن الغريب أنها بدأت في الشهر الماضي تصوير أولى حلقات برنامجها الجديد الذي يحمل اسم "كفاية يا حودة"، والمقرر عرضه على قناة "الحدث اليوم"، وعلى ما يبدو أنها استوحت اسم البرنامج من شائعات الأغنية الخارجة.