أخرج أول فيلم رعب في مصر.. 13 معلومة عن الراحل محمد راضي

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توفي أمس الأربعاء، المنتج والمخرج الكبير محمد راضي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 78 عاما، حيث أعلن وفاته المخرج إسلام خيري، من خلال منشور على "فيسبوك" تضمن: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والد زوجتي ووالدي الثاني المخرج الكبير محمد راضي والصلاة عليه غدا بعد صلاة الظهر بمسجد السلام بمدينة نصر".

كان من المفترض أن يقدم المخرج الراحل محمد راضي، غدا ندوة بعنوان "حرب أكتوبر المجيد بين الأدب والسينما"، لكونه يعد من أشهر صناع أفلام أكتوبر المجيد، وفى التقرير التالى يستعرض "التحرير لايف" محطات في حياته:



1- ولد في محافظة الغربية عام 1939، وتخرج في كلية الحقوق عام 1962.

2- حصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1964.

3- بدأ مسيرته بالعمل في التليفزيون مقدما عددا من الأفلام التسجيلية.

4- قدم فيلمين روائيين قصيرين بعنوان "الفراشة" و"المقيدون للخلف".

5- منحته أعماله القصيرة تقديم أفلام سينمائية مختلفة منها "الحاجز" عام 1969 و"الأبرياء" عام 1971 و"أنا وابنتي والحب" عام 1972.

6- تغيرت حياته الفنية بعد انتصار أكتوبر عام 1973، حيث بدأ بتقديم أفلام عن الحرب منها أبناء الصمت عام 1974 والعمر لحظة عام 1978.

7- أثار فيلمه "وراء الشمس" جدلا كبيرا على الساحة السياسية، حيث يدور حول المعتقلات السياسية عبر نكسة 1967.

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8- "حائط البطولات" آخر فيلم قدمه عن أكتوبر المجيد، والذي انتهى من إخراجه عام 1999، لكنه بقى في الأدراج ﻷكثر من 12 عاما.

9- قدم أول فيلم رعب مصري، وهو "الإنس والجن" عام 1985 للنجم عادل إمام والفنانة يسرا.

10- المسلسل الكوميدي "الكومي" كان آخر عمل قدمه للدراما التليفزيونية عام 2001.

11- كرمته وزارة الثقافة تقديرا لمشواره الفني في الإخراج والإنتاج السينمائي، في مناسبة الاحتفال بمئوية السينما، كما كرمه المهرجان القومي الحادي عشر 2005، تقديرا لمشواره الفني وإصدار كتاب عنه بعنوان "محمد راضي فارس من زمن الصمت".

12- شاركت أفلامه فى مهرجانات عالمية، منها مهرجان "كان" السينمائي الدولي بفيلم "الحاجز"، ومهرجان موسكو في روسيا بفيلم "أبناء الصمت".

13- حصل على عدد من الجوائز، منها الجائزة الأولى لمهرجان سينما الشباب عام 1968، وجائزة أحسن تصوىر من المركز القومي للسينما عن فيلم "أبناء الصمت" الذى اختير ضمن أحسن 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، و4 جوائز من المهرجان القومي للسينما في التصوير والموسيقى والديكور والمونتاج عن فيلم "الجحيم".