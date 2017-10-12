لماذا يخاف الرجل من الالتزام في العلاقة؟

كتبت - نرمين الجلاد:

قال أحمد سمير، خبير التنمية البشرية، إن خوف بعض الرجال من فكرة الالتزام والزواج، ترجع إلى أسباب سيكولوجية تتلخص فيما يلي :

1-الخوف من الارتباط بامرأة واحدة طوال حياته، والشعور بالملل منها،وفقدان إمكانية التعرف إلى نساء أخريات

2-ينظر إلى الزواج على أنه عبء إضافي، ومسؤولية رعاية شخص آخر تثير قلقه.

3-‮ ‬فقدان الحرية،ووجود شخص آخر له الحق في‮ سؤاله، و‬التعرف على تفاصيل حياته.

4-يشعر الرجل بالأمان عندما تكون نتائج قراراته عائده عليه، ويخشي الضعف أمام المرأة.‮

5- كثرة نفقات الزواج والمعيشة ،وعدم قدرته على تأمين المستلزمات الأساسية لأسرته، الأمر الذي يشكل ضغطاً نفسياً عليه.

6- فشل التجارب السابقة ، والنزاعات الزوجية المستمرة بين والديه.

وأضاف أحمد سمير أنه على الرجل الذي يخاف الالتزام، تصحيح المعلومات المغلوطة، عن طريق قراءة كتب أو حضور كورسات تتحدث عن الثقة في النفس، وسيكولوجية المرأة وفهم طبيعتها.