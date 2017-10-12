"سقط من عمارة تحت الإنشاء".. لوح خشب ينهي حياة طالب في المنوفية (صور)

المنوفية - مروة فاضل:

لقي طالب بهندسة منوف الإلكترونية، مصرعه، أمس الأربعاء، سقط عليه لوح خشب من الدور السادس في عمارة تحت الإنشاء، بجوار الإدارة الزراعية بمدينة منوف بمحافظة المنوفية.

وقال عمر سمرة صديق الطالب المتوفى "علي الحسيني"، إن المتوفى وعدد من أصدقائه أنهوا محاضراتهم بالكلية، وفي طريقهم، فوجئوا بلوح خشبي يسقط عليه من الدور السادس، من برج تحت الإنشاء بجوار الإدارة الزراعية، أصابه بكسر في الجمجمة، ونزيف في المخ، وكسر في العمود الفقري، وفقًا لفحص أطباء مستشفى منوف العام.

وأضاف سمرة، أن "علي" من مدينة المنصورة، ويدرس في الهندسة الإلكترونية بمدينة منوف، مؤكدًا أن صديقه توفى عقب 12 ساعة من النزيف الداخلي.

وحررت أسرة الطالب المحضر رقم 7092 بقسم منوف، اتهمت فيه المقاول وصاحب البرج بالتسبب في وفاة نجلهم.

وتم عرض المقاول على النيابة، الذي أكد أن الحادث عرضي، وأن البرج تحت الإنشاء، وتم إخلاء سبيله وتحرير محضر بالواقعة.