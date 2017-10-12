بعد 4 سنوات خطوبة.. سعودي يتهم أسرة في الفيوم بالنصب عليه باسم الزواج

الفيوم – حسين فتحي:

اتهم عجوز سعودي أسرة بالفيوم بالمماطلة في تزوجيه من ابنتهم بعد حصولهم على مبلغ يزيد عن النصف مليون جنيه.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبوالليل مأمور مركز إطسا، باتهام مواطن سعودي لأسرة مقيمة بقرية منشأة عبدالمجيد بالحصول على مبلغ 141 ألف ريال سعودي مقابل تزويجه فتاة تدعى "وفاء م. ع- 35 سنة" والمماطلة في إتمام الزواج لمدة 4 سنوات.

كشفت تحريات الرائد وائل عبدالحي رئيس مباحث إطسا، أن العجوز السعودي تقدم لخطبة الفتاة عن طريق أحد أقاربها الذي يعمل معه بالمملكة العربية السعودية، وأنه لم يوفي بعهده في الزواج من الفتاة وهو ما تسبب في تعطيلها فترة طويلة، وأن الرجل كان يتردد على منزل الأسرة بين الحين والآخر ولم يعقد قرانه عليها.

في حين نفى والد الفتاة الحصول على هذا المبلغ من الرجل السعودي وأنه فقط أحضر لها شبكة مثل باقي الفتيات، ولم يستكمل إجراءات الزواج رغم مرور 4 سنوات.

وتم إحالة بلاغ السعودي لنيابة إطسا والتي تباشر تحقيقاتها.