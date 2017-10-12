هدنة جديدة في سوريا برعاية مصرية

القاهرة (مصراوي)

توصلت الأطراف السورية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب دمشق، الخميس، في اجتماع عقد بالقاهرة برعاية مصرية، حسبما ذكرت أعلن محمد علوش مسؤول الهيئة السياسية في جيش الإسلام السوري.

وقدم علوش الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية على دورها في الأزمة السورية خلال مفاوضات القاهرة التي جرت خلال الفترة الماضية.

وأضاف علوش أن الجبهة تطمح أن تلعب مصر دورًا في إيجاد حل للأزمة السورية، حسبما ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية.

واتفقت الأطراف السورية في الاجتماع الذي عقد بالقاهرة على فتح المعابر ورفض التهجير القسري لسكان المنطقة مع التأكيد على فتح المجال أمام أي فصيل للانضمام للاتفاق.

وأشار علوش إلى أن مصر قامت بجهود مميزة للحفاظ على وحدة سوريا ودعم الحل السياسي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر برعاية مصر.