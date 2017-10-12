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الإسكان: نهنئ المصريين على إنجاز العاصمة.. وننشئ 13 مدينة جديدة

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الإسكان: نهنئ المصريين على إنجاز العاصمة.. وننشئ 13 مدينة جديدة الإسكان: نهنئ المصريين على إنجاز العاصمة.. وننشئ 13 مدينة جديدة

التحرير

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هنأ هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، اليوم الخميس، الشعب المصري، على افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، مشددا على أن هذا الإنجاز الكبير نمى بأيدي المصريين، حتى أصبح واقعا ملموسا.

وقال يونس، خلال مداخلة لبرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس: «نهنئ أنفسنا والمصريين، والدولة تنشئ حاليا 13 مدينة جديدة، بهدف استيعاب الزيادة السكانية الرهيبة، وزيادة الرقعة العمرانية 7% حتى تتضاعف، وإيجاد فرص للاستثمار».

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يذكر أن الرئيس عبد الفتاح زار العاصمة الإدارية الجديدة، أمس الأربعاء، ودشن المرحلة الأولى منها، التي شهدت الإعلان عن عدة مشروعات مهمة أبرزها افتتاح مسجد الفتاح العليم، وكنيسة ميلاد المسيح، في 7 يناير المقبل، والحي الحكومي المقام على مساحة 1133 فدانا.

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التحرير

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