المقاصة يصطدم بـ«مصري العميد».. والمقاولون يستدرج الأسيوطي بالدوري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تستأنف مباريات الجولة الخامسة للدوري الممتاز، اليوم الخميس، بثلاث مواجهات بين الأسيوطي سبورت والمقاولون العرب، والمصري البورسعيدي ومصر للمقاصة، والأهلي والاتحاد السكندري، بعد أن افتتحت الجولة أمس بثلاث مواجهات.

وافتتحت أمس الجولة بإقامة 3 مباريات، حيث نجح الداخلية بقيادة علاء عبدالعال، بتحقيق الفوز (2-0) على الرجاء، فيما تعادل سموحة وبتروجيت سلبًا، كما تعادل وادي دجلة أمام النصر بهدف لكل منهما.

ويلتقي الأسيوطي سبورت بقيادة مديره الفني على ماهر، نظيره المقاولون العرب بقيادة محمد عودة، في تمام الساعة الـ2.45 عصرًا، على ملعب الأسيوطي سبورت، وسيقود المباراة تحكيميًا جهاد جريشة، ويعاونه حازم أبوالوفا ووائل شعبان، وكل من أمين عمر وأسامة إسماعيل حكم خامس، ومحمد هنادي حكمًا رابعًا.

ويسعى المقاولون العرب لتحقيق الفوز لستمر في تربعه على صدارة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، حيث أن ذئاب الجبل لعبوا 4 مباريات وفازو في 3 وتعادلوا في لقاء، وسجل الفريق 9 أهداف فيما منيت شباكه بـ4 أهداف.

من جانبه يبحث علي ماهر، عن تحقيق الفوز الثاني له في الدوري وتعزيز مركزه في الجدول الترتيب، حيث يحتل الأسيوطي سبورت المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.

ويحتضن استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، مواجهة المصري البورسعيدي أمام مصر للمقاصة، في تمام الساعة الخامس مساءً، بقيادة الحكم محمد فاروق، ويعاونه محمود أبوالرجال وهاني عبد الفتاح، وكل من سعيد حمزة وأحمد جمال حكم خامس، ومحمد محمود عبد الله حكمًا رابعًا.

ويسعى حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي، في استكمال صحوة الفريق بعد الفوز على طلائع الجيش برباعية نظيفة بالجولة السابقة، جعلته يحتل وصافة جدول التريب برصيد 9 نقاط.

شاهد أيضا

من جانبه يأمل مؤمن سليمان المدير الفني لمصر للمقاصة بتحقيق نتيجة إيجابية اليوم لتصحيح مسار الفريق بعد خوضه 3 لقاءات خسر مباراتين أمام الإنتاج (1-0)، والداخلية (2-1)، فيما تعادل مع الأسيوطي (1-1) بالجولة الأولى.

وقرر المدير الفني ضم 21 لاعبًا لقائمة المباراة، التي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي ومحمد كوكو.

خط الدفاع: أحمد مودي ورجب نبيل وعاصم سعيد وحسين الشحات وحسني فتحي وأحمد محسن ومحمود حمادة.

خط الوسط: عماد فتحي وكريم ممدوح وإسلام جابر وإيريك تراوري ومحمد التوني وهاني سعيد وحسين رجب وفوافي.

خط الهجوم: نانا بوكو وجون أنطوي ووليد عادل وأحمد عبد الظاهر.

ويحتل مصر للمقاصة المركز السابع عشر، برصيد نقطة خلف الأهلي الـ16 بنفس الرصيد، وإنبي صاحب المركز الـ15 برصيد نقطتين، والنصر صاحب المركز الـ14 برصيد 3 نقاط.