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قاضٍ سابق بالنقض: إعلان الطوارئ "صائب" ومحاكمها مستمرة

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مصراوي Masrawy

قاضٍ سابق بالنقض: إعلان الطوارئ "صائب" ومحاكمها مستمرة

12:16 م الخميس 12 أكتوبر 2017

كتب- عمرو علي:

قال المستشار عادل الشوربجي، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، إن قرار رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الطوارئ من جديد، صحيح من الناحية الدستورية.

وأضاف "الشوربجي" في تصريحات لمصراوي، أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، مستمرة في عملها لنظر الجرائم المرتكبة خلال حالة الطوارئ.
وأكد أنه إذا انتهت حالة الطوارئ في البلاد، ستظل "محاكم الطوارئ" عملها.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الخميس، القرار رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2017.

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مصراوي Masrawy

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