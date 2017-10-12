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بالأسماء.. المتوفون والمصابون في انقلاب ناقلة جنود بقنا

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. المتوفون والمصابون في انقلاب ناقلة جنود بقنا

12:24 م الخميس 12 أكتوبر 2017

بالأسماء.. المتوفون والمصابون في انقلاب ناقلة جنود بقنا

انقلاب ناقلة جنود

قنا - عبدالرحمن القرشي:

حصل "مصراوي" على قائمة بأسماء المجندين المصابين والمتوفين جراء انقلاب سيارة ناقلة للجنود تابعة لمديرية أمن قنا بطريق "قنا -نجع حمادي" بناحية قرية الوقف صباح اليوم الخميس.

وأفاد مستشفى قنا العام بإصابة كل من المجند: وليد ناصر عبدالنبي، 23 عامًا، هدية فوزي لمعي، 21 عامًا، محسن علي مرعي، 43 عامًا، مصطفى أحمد عبدالجابر، 21 عامًا، حسين رمضان، 24 عامًا، حامد إسماعيل أحمد، 40 عامًا، أشرف عزت ثابت، 22 عامًا، مصطفى عبدالمنعم سليم، 22 عامًا، أحمد محمد أحمد، 21 عامًا، كيرلس نعيم شكر الله، 22 عامًا، عبدالله عبدالناصر، 21 عامًا، حسام جابر علي، 22 عامًا، شعيب عبدالعليم، 21 عامًا، طه يوسف محمود، 22 عامًا، عمر أحمد عبدالواحد، 22 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أسفر الحادث عن مصرع المجند مصطفى علي زكي، مقيم بأسوان، والمجند إسلام شحاتة عرفات، مقيم بالفتح بمحافظة أسيوط.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الحادث من أي أسباب جنائية.

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مصراوي Masrawy

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