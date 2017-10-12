زحام في الفصول وغياب للمعلمين.. حصاد أسبوعين دراسة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - (مصراوي):

عقب أسبوعين من بداية العام الدراسي الجديد، تعاني مدارس محافظة كفر الشيخ، عدة مشكلات تعوق بعضها انتظام العملية التعليمية، على رأسها استمرار العجز في أعداد المدرسين، وتكدس التلاميذ والطلاب في الفصول.

وشهدت المحافظة، عددًا من الوقائع أول أسبوعين من الدراسة، منها افتراش عشرات الطلاب بمدرسة بيلا الثانوية الزراعية المشتركة بكفر الشيخ، في أول يوم دراسي، أرض الفناء، لعدم وجود فصول لهم، في ظل الكثافة العددية الكبيرة للطلاب، في وقت يجري فيه العمل بالمدرسة بنظام الفترة الواحدة.

وشهدت مدرسة عزبة قابل الابتدائية، التابعة لمركز مطوبس، تكدسًا للتلاميذ في الفصل الواحد، وصل عددهم إلى 82 تلميذًا، فأمر اللواء عصام رصاص، رئيس المركز والمدينة، إدارة المدرسة، خلال تفقدها، بإخلاء الحجرة الخاصة بالإداريين، وتحويلها لفصل دراسي، لاستيعاب أعداد التلاميذ، بعدما لاحظ وجود كثافة عددية في فصول المدرسة.

وتعاني المدارس في المحافظة، من عجز كبير في المدرسين، ورصد "مصراوي"، تدريس عبدالخالق عبدالوهاب، مدير عام إدارة برج البرلس التعليمية، مادة اللغة الفرنسية لطلاب المرحلة الإعدادية، بمدرسة المقصبة الإعدادية التابعة لتلك الإدارة، نظرًا لوجود عجز بين مدرسي المادة، وعدم سعي أي مدرس بالمدرسة لتدريسها.

وتبين لمدير عام إدارة برج البرلس التعليمية، خلال تفقد المدرسة، ضمن جولاته على المدارس، ومتابعة الحالة التعليمية بها، عدم وجود أي مدرس متخصص في تدريس هذه المادة، كما استمع لشكوى مدير المدرسة تتضمن وجود عجز شديد في صفوف مدرسي اللغة الفرنسية، ما أدى إلى اتخاذه قرارًا بتدريس المادة لتلاميذ، أثناء حلول ميعاد حصة لأحد الفصول بالمدرسة.

وقال صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه جرى ندب 264 معلمًا، من الإدارات التعليمية التابعين لها، لإدارات تعليمية أخرى، لمواجهة مشكلة عجز المدرسين بالمدارس.

وأضاف لـ"مصراوي"، أنه جرى ندب 67 معلمًا من إدارة فوه التعليمية، لإدارة مطوبس، وندب 197 معلمًا من إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، لإدارات الحامول، وقلين، وبلطيم، لسد مشكلة عجز المدرسين، بالمدارس التي تتبع هذه الإدارات، موضحًا أن هذا الأمر جاء في صالح العملية التعلمية، وحرصًا من المديرية على القضاء على تلك المشكلة.

وأشار إلى أن هناك بعض إدارات المدارس، التي تعاني من تكدس للفصول، بدأت تواجه هذه المشكلة، من خلال عمل نظامي الفترتين، في اليوم الدراسي، وسط رضا تام من أولياء الأمور، مؤكدًا أنه يستقبل تقارير يومية، من مديري الإدارات التعليمية الفرعية، عن حالة العملية التعلمية، والمديرية تسعى لحل أي مشاكل تواجهها من خلال المرور على المدارس برفقة 50 شخصًا، ورصد أي مشاكل.