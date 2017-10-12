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القحطاني: مهدد قبائل قطر بالإبادة الكيماوية هو مخطّط انقلاب "عاقّ والده"

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مصراوي Masrawy

القحطاني: مهدد قبائل قطر بالإبادة الكيماوية هو مخطّط انقلاب "عاقّ والده"

12:11 م الخميس 12 أكتوبر 2017

المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني

كتبت- رنا أسامة:

كشف المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني اليوم، الخميس، أن الأكاديمي القطري المدعو محمد المسفر الذي هدّد قبائل قطر يالإبادة الكيماوي هو المستشار الخاص لأمير قطر السابق حمد بن خليفة، الذي يُطلق عليه لقب "قذافي الخليج"، وهو الذي خطّط لانقلاب "عاقّ والده" في قطر.

وكتب المستشار السعودي في تغريدات على حسابه بموقع تويتر، قائلًا "المدعو محمد المسفر الذي هدد قبائل قطر يالإبادة الكيماوي هو المستشار الخاص لـ#قذافي_الخليج وهو المخطط لإنقلاب #عاق_والده في قطر".

وأضاف القحطاني: "كل من له بالإعلام يعلم أن المدعو محمد المسفر كان وما زال يقدّم نفسه المستشار الخاص لقذافي الخليج، وهناك مكاتبات له يقدّم نفسه في هذا المنصب".

وقبل أيام، خرج "المسفر" على التلفزيون القطري، يُهدّد باستخدام السلطات الغازات السامة والكيماوي ومختلف أنواع الأسلحة الفتاكة ضد القبائل القطرية التي انتقدت سياسات سحب الجنسية التي تمارسها الدوحة مؤخرا، في سياق ما دعاه المسفر بـ"التوجيه السياسي" أو "النصيحة السياسية"، حسبما ذكرت قناة العربية.

ووجه أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، والذي عرفته القناة القطرية الرسمية بأنه مستشار الأمير القطري تميم بن حمد، تهديدًا واضحًا وصريحًا، إلى القبائل القطرية أو ما أسماها بالحشد القبلي، قائلًا "إن الأيام الآن تغيرت ولم نعد في معارك داحس والغبراء وحرب البسوس وإنه مهما تجمع هؤلاء، سواء ألف أو 200 ألف، فإن قنبلة من الغازات السامة كفيلة بسحق تلك القبائل كلها، فلم تعد البطولات الشخصية قائمة".

من جانبهما، أعربت كلا من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، استنكارهما للتهديدات التي وصفتاها بالخطيرة بإبادة القبائل القطرية بالغازات السامة في حال تحركها ضد القطرية، والتي جاءت عبر تصريح ذاعته قناة قطر الرسمية لأستاذ جامعي ويشغل منصب مستشار أمير قطر.

وأعربت المنظمتان عن قلقلهما البالغ حيال تلك التصريحات التي تدل على خطورة ما قد تؤول إليه الأزمة الداخلية على المعارضين القطريين والرسائل الخطيرة التي حملتها تلك التهديدات، وخاصة أنها تعكس الموقف الرسمي للحكومة القطرية، بحسب المنظمتين.

ويعدّ "المسفر" أحد المقربين لـ"تميم" والصديق القديم للأمير القطري السابق حمد بن خليفة، والذي كان يفخر بذلك في جلساته الخاصة، بحسب تأكيدات الإعلامي الشهير عثمان العمير؛ حيث غرّد عقب تصريحات المسفر، مستذكراً زيارته قطر بعد الانقلاب الشهير، "استقبلني حمد بن خليفة في مكتبه بالدوحة، بحضور حمد بن جاسم، وتطرق إلى الدكتور محمد المسفر، فقال: هذا أستاذي".

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