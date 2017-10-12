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أشهرهم «أزبيليكويتا وكانتي».. أقصر 11 لاعبًا في «البريميرليج»

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أشهرهم «أزبيليكويتا وكانتي».. أقصر 11 لاعبًا في «البريميرليج» أشهرهم «أزبيليكويتا وكانتي».. أقصر 11 لاعبًا في «البريميرليج»

التحرير

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تعود عجلة الدوري الأقوى في العالم الإنجليزي الممتاز (البريميرليج )، للانطلاق، بعد انقضاء فترة التوقف الدولي وارتباطات اللاعبين مع منتخابتهم، بسبب التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث وتبدأ أولى مُباريات الجولة يوم السبت المُقبل بقمة ليفربول ومانشستر يونايتد.

ويستعرض «التحرير» فريق اللاعبين المكون من أقصر 11 لاعبًا في في «البريميرليج» كالتالي..

حراسة المرمى: مايكل فورم (توتنهام) 183 سم.

خط الدفاع: كيكو فيمينيا (واتفورد) 176 سم - ناثان آكي (بورنموث) 180 سم - سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) 178 سم - آرون كرسيويل (ويستهام) 176 سم.

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خط الوسط: آرون لينون (إيفرتون) 165 سم - كانتي (تشيلسي) 168 سم - بريتون (سوانزي) 165 سم - راين فريزر (بورنموث) 163 سم.

خط الهجوم: جيرمن ديفو (بورنموث) 171 سم - أحمد موسى (ليستر سيتي) 171 سم.

أقصر لاعبين

 

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التحرير

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