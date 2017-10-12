طارق عامر: تحملنا التشويه والضغوط من أجل العبور بالوطن إلى بر الأمان

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أكد محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، أن نتائج عملية الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها مصر منذ الربع الأخير من العام الماضى جاءت قوية وفاقت كل التوقعات، مشيرا إلى أن ما تم تنفيذه من إصلاحات لم يكن مجرد إجراءات اقتصادية، بل كانت عملية تحول كبرى فى مفاهيم خاطئة قوضت قدرات الاقتصاد المصرى على مدار سنوات طويلة، وهدف هذا التحول إلى الهجرة من مفهوم التحكم إلى مفهوم الجرأة لإطلاق القدرات.

وأضاف عامر في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى من واشنطن، اليوم الخميس، أن الإدراك السياسى الواعى كان على أعلى مستوى من المسؤولية، وكان حاسما فى القدرة على العبور الآمن، بالرغم من المقاومة التى حدثت من البعض، وبالرغم مما تعرض له البنك المركزى ومسؤوليه من ضغوط وتشويه، لكنه قرر أن يتحمل مسئوليته كاملة من أجل العبور بالوطن إلى بر الأمان بدون الالتفات لأى مقاومة ومحاولة للتشويه.

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وأكد محافظ البنك أنه تحمل المسؤولية وقت الأزمة يقينا وثقة فى قدرات مصر ومستقبلها، ليضع رؤيته من خلال خطة محكمة كنا واثقين منها، وأخذنا الأزمة لأعلى مداها حتى يتم التحول بنجاح اعتمادا على أسس مبنية على قدراتنا الاقتصادية وليس على الآخرين، ليتحقق النجاح على أرض الواقع وتتجاوز النتائج التوقعات.