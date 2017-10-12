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متوسط أعمار أجمل جميلات العالم يقارب 40 عاما

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مصراوي Masrawy

متوسط أعمار أجمل جميلات العالم يقارب 40 عاما

12:12 م الخميس 12 أكتوبر 2017

متوسط أعمار أجمل جميلات العالم يقارب 40 عاما

متوسط أعمار أجمل جميلات العالم يقارب 40 عاما

  (أ ش أ): 

يبدو أن المخاوف من أن المجتمع الحديث مهووس بالشباب لا أساس لها من الصحة بعدما أظهرت الأبحاث أن متوسط أجمل جميلات العالم أصبح الآن 38 عاما بعد أن كان 33 عاما في عام 1990.

وقارن العلماء من مدرسة الطب بجامعة بوسطن بين المشاهير الذين وردت أسماؤهم في قائمة أجمل جميلات العالم بمجلة "بيبول" في عام 1990 ونفس القائمة في عام 2017 حيث تبين أنه منذ ثلاثة عقود تقريبا ، كان متوسط أعمار النساء اللاتي تم اختيارهن على أنهن الأكثر جمالا 2ر33 عاما ولكن هذا العام أصبح 9ر38 عاما.

وساعدت الفنانات الشهيرات ومن بينهن شارون ستون وميشيل فايفر ويبلغ عمر كل منهما 59 عاما، على رفع سن الجمال، كما اختيرت الممثلة جوليا روبرتس /49 عاما/ على أنها المرأة الأكثر جمالا في العالم أجمع.

وقد وردت أسماء هؤلاء الثلاثة أيضا في قائمة عام 1990 ، مما يشير إلى أنهن ساعدن على تغيير القوالب النمطية بشأن التقدم في العمر.

كما أظهر البحث، وفقا لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، أنه حدث أيضا تحول في لون الجلد كمعيار للجمال، حيث زادت نسبة الجميلات من ذوي البشرة الداكنة في قائمة هذا العام مقارنة بعام 1990

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مصراوي Masrawy

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