بالصور.. استمرار أعمال إنشاء سد ساقلته بسوهاج استعدادا للسيول
بالصور.. استمرار أعمال إنشاء سد ساقلته بسوهاج استعدادا للسيول
12:10 م الخميس 12 أكتوبر 2017
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سوهاج – عمار عبدالواحد:
قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إنه جار متابعة أعمال الشركة المنفذة لسد السيول بقرى الجلاوية والحاجر بمركز ساقلته بطول 500 متر وبتكلفة 22.5 مليون جنيه تقريبا، لحمايتها من أخطار السيول والأمطار الغزيرة.
وأوضح "عبدالمنعم" أن شركة الكراكات المصرية التابعة لقطاع الأعمال بدأت في عملية إنشاء السد والبحيرة الصناعية، بعد إسناد المشروع لها من قبل مجلس الوزراء، مشيرا أن هناك تنسيق تام بين مديرية الري والوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة لتذليل أي عقبات.
يذكر أن أجهزة المحافظة المختلفة قد أتمت الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول في حال حدوثها هذا العام حيث تم تنفيذ 8 سيناريوهات لمواجهة أزمة السيول بمشاركة جميع الجهات المعنية.
وشدد "المحافظ" على جميع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي مديرية الري بالمتابعة المستمرة لجميع المخرات الموجودة بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الدورية للتأكيد على جاهزية جميع الجهات المعنية لمواجهة السيول.
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