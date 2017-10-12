مقتل مخبر شرطة برصاص مجهولين بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أطلق مجهولون أعيرة نارية صوب مخبر شرطة من قوة مركز شرطة ساحل سليم، صباح اليوم الخميس، أثناء توجهه لعمله، ما أدى لمقتله في الحال.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع "صابر. م" مخبر شرطة من قوة مباحث مركز شرطة ساحل سليم على خلفية إطلاق مجهولين النار عليه صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى وفاته على الفور، وتم نقل الجثة لمستشفى ساحل سليم المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.