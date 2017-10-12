متحدث: تركيا تغلق البوابات الحدودية مع شمال العراق

القاهرة (مصراوي)

قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن أنقرة ستغلق البوابات الحدودية مع شمال العراق تدريجيا بالتنسيق مع الحكومة المركزية بالعراق وإيران ردا على الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بغداد يوم الأحد للقاء نظيره العراقي حيدر العبادي.

في غضون ذلك صعدت حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لهجتها تجاه إقليم كردستان. فبالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية والمالية أصدرت محكمة عراقية أمرا باعتقال رئيس وعضوي المفوضية التي أشرفت على أجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان في 25 سبتمبر الماضي.

ويشار إلى أن أمر المحكمة جاء بطلب من حكومة العبادي التي تواصل الضغط على الإقليم وتسعى إلى تجفيف عائداته النفطية.