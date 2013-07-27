رسميا.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة أورلاندو

طلب الأهلي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباراته مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي إلى يوم 9 أغسطس بدلا من 4 من الشهر ذاته لتفادي اللعب أثناء الصيام.

وقال هادي خشبة مدير إدارة الكرة لـFilGoal.com "أرسلنا طلبا للاتحاد الإفريقي رسميا بتأجيل المباراة من يوم 4 حتى تقام يوم 9 أغسطس لتفادي اللعب في رمضان أثناء الصيام".

ويتجه الأهلي لإقامة مباراته مع أورلاندو على ملعب الجونة وهو ما يجبر الفريق الأحمر على اللعب عصرا إذ يفتقد الملعب وجود إضاءة مما يمنع اللعب عليه ليلا.

وأضاف خشبة "الجهاز الفني طلب عدم تكرار اللعب أثناء الصيام كما حدث في مباراة الزمالك فاللاعبون عانوا كثيرا خلالها".

يذكر أن الأهلي والزمالك قد تعادلا في المباراة الأولى لهما في المجموعات بهدف لكل منهما.